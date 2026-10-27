Prof. Dr. Özer: "İlaç alanındaki deneyimlerimizi, tıbbi cihaz alanına da taşımak istiyoruz" Başkent'te 'Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar İstişare Toplantısı' düzenlendi

– Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, "Merkezimizde ilaç alanında 50'den fazla faz 3 klinik araştırma yürütülüyor. Bu alanda önemli bir deneyim kazandık ve benzer araştırma iş birliklerini tıbbi cihaz alanına da taşımak istiyoruz" dedi.

Başkent Üniversitesi İyi Klinik Uygulamalar Mükemmeliyet Merkezi (BİKUMM) tarafından düzenlenen "Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar İstişare Toplantısı", Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Toplantıda kamu, akademi ve tıbbi cihaz sektörü temsilcileri bir araya gelirken Türkiye'nin tıbbi cihaz klinik araştırmalarında uluslararası rekabet gücünün artırılması, bilimsel kanıt üretiminin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

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"Türkiye, klinik araştırmalarda bölgesel mükemmeliyet merkezi olabilir"

Toplantının açılışında konuşan BİKUMM Proje Direktörü Prof. Dr. Simten Malhan, tıbbi cihaz sektörünün dünya genelinde önemli bir dönüşümden geçtiğini belirterek, Avrupa'daki yeni düzenleyici çerçevenin, yapay zeka ve dijital sağlık teknolojilerinin klinik araştırmalara entegrasyonunun ve gerçek yaşam verilerinin giderek artan öneminin Türkiye açısından yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

"Türkiye olarak hedefimiz klinik araştırmaların odağı haline gelmektir"

Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı, nitelikli araştırmacı kadrosu ve gelişen sanayisiyle uluslararası klinik araştırmalarda daha etkin bir konuma ulaşabileceğini ifade eden Malhan,"Türkiye olarak hedefimiz yalnızca küresel standartları takip eden bir uygulayıcı olmak değil, küresel alanda kanıt üreten bölgesel bir mükemmeliyet merkezi ve uluslararası klinik araştırmaların odağı haline gelmektir" dedi.

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Klinik araştırmaların yalnızca bir onay süreci olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Malhan, bu çalışmaların hastaların yenilikçi tedavilere erişimini hızlandıran, yerli sanayinin uluslararası rekabet gücünü artıran ve ülke ekonomisine yüksek teknolojik katma değer sağlayan stratejik bir alan olduğunu dile getirdi.

"Tıbbi cihaz alanında da iş birliği yapılmalı"

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Birol Özer ise üniversite hastanelerinin sağlık hizmeti sunumu ve eğitimin yanı sıra araştırma konusunda da önemli sorumluluklar üstlendiğine dikkati çekti. Merkezlerinde ilaç alanında 50'den fazla faz 3 klinik araştırmanın yürütüldüğünü belirten Özer, bu alanda önemli bir deneyim kazandıklarını, benzer araştırma iş birliklerini tıbbi cihaz alanına da taşımak istediklerini söyledi. Özer, toplantıdan çıkacak değerlendirmelerin tıbbi cihaz klinik araştırmalarında yeni iş birliklerinin kurulmasına ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

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"Sektörün büyümesi bilimsel kanıtlarla desteklenmeli"

TOBB Meclis Başkanı Mete Özgürbüz de Türkiye'nin tıbbi cihaz sektöründe son yıllarda önemli bir gelişme gösterdiğini ancak sürdürülebilir uluslararası rekabet için üretim miktarındaki artışın nitelikli ve yenilikçi üretimle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Tıbbi cihaz üretiminde araştırma, geliştirme, belgelendirme ve üretim süreçlerinin önemli emek ve yatırım gerektirdiğini anlatan Özgürbüz, klinik araştırmaların geliştirilen ürünlerin bilimsel değerini ve sağladığı faydayı ortaya koymada kritik rol üstlendiğini belirtti.

Küresel ölçekte yapay zeka, robotik teknolojiler ve ileri üretim sistemlerinin rekabet şartlarını değiştirdiğine işaret eden Mete Özgürbüz, Türkiye'nin standart üretimin ötesine geçerek özgün, yenilikçi ve yüksek katma değerli sağlık teknolojilerine odaklanması gerektiğini ifade etti.

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"Tıbbi cihaz alanında daha iyisini başarmak için mazeret kalmadı"

TİTCK Başkanı Hüseyin Çelik ise Türkiye'nin tıbbi cihaz alanında önemli fırsatlara sahip olduğunu, bu fırsatların somut sonuçlara dönüştürülmesi için kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Sağlık teknolojileri alanındaki araştırma, geliştirme, üretim ve geri ödeme süreçlerinde yeni imkanlar ortaya çıktı. Tıbbi cihaz alanında hem ülkemiz hem insanlık için çok daha iyisini başarmak için mazeretimiz kalmadı. Sektörün gelişmesinde yalnızca rekabet değil, birlikte çalışarak ortak değer üretmek de belirleyici. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sanayinin ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi gerek."

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Klinik araştırmalarda ortak çözüm ve yol haritası ele alındı

Konuşmaların ardından toplantıda, "Küresel Eğilimler ve Uluslararası Uygulamalar", "TİTCK Perspektifi Türkiye'de Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarının Mevcut Durumu" ve "Araştırmacı Gözünden Klinik Araştırmalar" başlıklı oturumlar düzenlendi.