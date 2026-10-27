Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili mazbatasını aldı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçilen Mustafa Sarıgeçili mazbatasını aldı.

Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda mazbatasını alan Sarıgeçili, yaptığı açıklamada, genel kurula katılan delegelere ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Adana'da 12 yıldır yetkili sendika olduklarını ifade eden Sarıgeçili, "13 binden fazla üyemizin bize yüklediği bu sorumluluğun farkındayız. Her bir üyemizin hakkını, hukukunu ve emeğini korumak bizim asli görevimizdir." dedi.

Sarıgeçili, sendikal başarıyı sadece sayısal çoğunlukla değil, nitelikli hizmet ve kazanımlarla pekiştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

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"Geçmişten aldığımız güç ve köklü sendikal birikimimizle eğitim çalışanlarının refahını artırmak, özlük ve özgürlük haklarını genişletmek adına gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de sahada, okullarda ve tüm eğitim kurumlarımızda üyelerimizin yanında olacak, güçlü vizyonumuzla geleceği inşa edeceğiz. 8. Olağan Genel Kurulumuzun sonuçlarının teşkilatımıza, Adana'mıza ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Öte yandan yeni yönetimde Süleyman Samsa şube sekreteri, Güven Güvener teşkilatlanmadan sorumlu şube başkan yardımcısı, Turgut Karasar mali işlerden sorumlu şube başkan yardımcısı, Durmuş Ali Erdoğan basın ve iletişimden sorumlu şube başkan yardımcısı, Kemal Kara hukuk ve toplu sözleşmeden sorumlu şube başkan yardımcısı ve Umut Gül eğitim ve sosyal işlerden sorumlu şube başkan yardımcısı olarak görev aldı.