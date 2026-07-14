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        Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

        Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

        Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programa katılan Vali Mustafa Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerine karanfil bıraktı, baba Ali Oruç ile anne Senem Oruç'a başsağlığı diledi.

        Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yavuz, şöyle konuştu:

        "10 yıl öncesine kadar Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerimiz Ali abi ve Senem ablanın evlatlarıydı. Artık 10 yıldır ve bundan sonra da ikiz şehitlerimiz 86 milyonun kardeşi, evladı olarak yaşayacaklar ve yaşamaya da devam edecekler. Onların sayesinde biz bugün özgür, bağımsız, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Biz onların hatırasını yaşatacağız, yaşatmaya da devam edeceğiz. Ülkemize, birliğimize, beraberliğimize daha çok sahip çıkacağız. Dünden daha fazla kenetleneceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 10 yıl önce bu darbe girişimi atlatıldı. Bundan sonra da 86 milyon el ele vererek, kol kola girerek birliğimizi, beraberliğimizi sağlayarak, şehitlerimizin de o fedakarlıklarını unutmadan inşallah geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz."

        Baba Ali Oruç da evlatlarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ne mutlu bana ki vatan için canlarını seve seve verdiler. Mutluyum, huzurluyum. Cenabıallah demek ki emanet verdi, emanetini aldı. Bütün şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

        Vali Yavuz ve beraberindekiler daha sonra darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin Asri Mezarlık'taki kabrini ziyaret etti.

        Baba Mustafa Mine'ye başsağlığı dileyen Vali Yavuz, şehidin kabrine karanfil bıraktı.

        Gölbaşı'nda bulunan Havacılık Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret eden Vali Yavuz, baba Ramazan ve anne Asiye Uğur ile görüştü.

        Vali Yavuz'a programlarında 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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