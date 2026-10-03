Adana'da 20 yıl 3 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 03.10.2026 - 13:27 Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda "dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.K'nin yerini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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