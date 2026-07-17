Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada kızını kaybeden annenin acısı dinmiyor

        Adana'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada kızını kaybeden annenin acısı dinmiyor

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu kızını kaybeden, kendisi de yaralanan annenin acısı dinmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Adana'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada kızını kaybeden annenin acısı dinmiyor

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu kızını kaybeden, kendisi de yaralanan annenin acısı dinmiyor.

        Seyhan ilçesinde ikamet eden Serhan Kayatürk (56), 4 Temmuz'da annesi Hülya Büyükyolaçan (75) ile akşam yemeği için davetli olduğu kızı Yağmur Yıldız'ın Sarıçam ilçesindeki evine gitti.

        Kayatürk, gece saatlerinde annesi Büyükyolaçan ile evlerine dönmek için üç tekerlekli elektrikli bisikletle yola çıktı.

        Girne Bulvarı'nda, Kayatürk'ün kullandığı elektrikli bisiklete aynı yönde seyreden Mahmut G. (27) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen kazada yaralanan anne ile kızı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Serhan Kayatürk, tüm müdahalelere rağmen kazadan yaklaşık 4 saat sonra hayatını kaybetti.

        Kayatürk'ün cenazesi yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        - Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi

        Olay yerinden kaçan ve kazadan yaklaşık 16 saat sonra polise teslim olan otomobil sürücüsü Mahmut G'nin yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

        Adliyeye sevk edilen Mahmut G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - "Sürücünün cezasını çekmesini istiyorum"

        Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Hülya Büyükyolaçan, evinde gazetecilere, torununun evinde akşam yemeğini yedikten sonra elektrikli bisikletle evlerine dönmek için yola çıktıklarını, kazanın da bu sırada meydana geldiğini anlattı.

        Kendilerinin yolun sağından yavaşça ilerleyerek gittiklerini belirten Büyükyolaçan, kaza anını hatırlamadığını, gözünü hastanede açtığını ifade etti.

        Kazada kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatan Büyükyolaçan, "Allah'ın adaleti vardır tabii ki ama sürücünün cezasını çekmesini istiyorum. Bizim hiçbir suçumuz yoktu. Biz kendi yolumuzda yavaş yavaş gidiyorduk. Sürücünün alkollü olduğunu sonradan öğrendim. Babası sonradan götürüp polise teslim etmiş." diye konuştu.

        Büyükyolaçan, kazada daha önce platin takılan bacağının kırıldığını ve 2 ay alçıda kalacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Atina’nın “Yerli UCAV” Hesabı
        Atina’nın “Yerli UCAV” Hesabı
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Trump suçladı, Çin reddetti
        Trump suçladı, Çin reddetti
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Çocuklar gibi eğlendi
        Çocuklar gibi eğlendi
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Aileden 'diatom' testi başvurusu
        Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Aileden 'diatom' testi başvurusu
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı

        Benzer Haberler

        2.40 promil alkollü sürücü çarpıp kaçtı: 58 yaşındaki kadın hayatını kaybet...
        2.40 promil alkollü sürücü çarpıp kaçtı: 58 yaşındaki kadın hayatını kaybet...
        Kızılay'dan mahalle odaklı yeni kan bağışı seferberliği
        Kızılay'dan mahalle odaklı yeni kan bağışı seferberliği
        Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol görevine başlad...
        Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol görevine başlad...
        Muz ağacı lifleri kadınların elinde ekonomik değer kazanıyor
        Muz ağacı lifleri kadınların elinde ekonomik değer kazanıyor
        İkiz milli güreşçilerin hedefi aile geleneğini olimpiyat madalyasıyla taçla...
        İkiz milli güreşçilerin hedefi aile geleneğini olimpiyat madalyasıyla taçla...
        Mahalleli boğulmalara karşı 'Cankurtaran' ekibi kurdu Sulama kanalında haya...
        Mahalleli boğulmalara karşı 'Cankurtaran' ekibi kurdu Sulama kanalında haya...