Adana'da annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.



Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 25 Temmuz 2025'te Teslime Çetin'in (62) öldürülmesine ilişkin olaydan bir gün sonra tutuklanan oğlu Oğuz Çetin (28) hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.



Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü evde çıkan tartışmada Oğuz Çetin'in sopayla sırtına, omzuna, kafasına, kol ve bacaklarına vurduğu annesinin iç kanama geçirerek ölümüne neden olduğu belirtildi.



İddianamede, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği ifade edilerek, "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.



İddianamede ifadesine yer verilen sanık Oğuz Çetin, "Olay günü annemle eski olayları anlatması sebebiyle tartıştık. Evde çelik kapının arkasında bulunan sopa ile annemin ayaklarına ve sırtına vurdum. Annem yere düştü. Olay anında gözüm döndüğünden evde silah olsaydı onu da kullanacaktım. Pişman değilim." beyanında bulundu.



Tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince gelecek günlerde başlanacak.



- Olay



Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 25 Temmuz 2025'te Oğuz Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp annesi Teslime Çetin'in evde bayıldığını söylemiş, ihbar üzerine adrese giden sağlık personeli, sırt ve bacağında sopayla darp izleri olan kadının öldüğünü belirlemişti. Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Çetin'i gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, 26 Temmuz 2025'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

