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        Adana'da tırda 24 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da 24 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Adana'da tırda 24 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da 24 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen tırı merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği tırın kabinini inceleyen ekipler, buradaki bir poşette 24 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Ekipler, sürücü A.C.K. ile yolcu konumundaki Ş.Ç'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Narkotik ekiplerince durdurulan tırda dedektör köpekle arama yapılması ve köpeğin tepki verdiği aracın kabininde uyuşturucunun bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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