Adana'da arkadaşını bıçakla ağır yaralayan sanığa 9 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde fırında birlikte çalıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.





Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.O. ve müşteki Y.A. ile taraf avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 6 Ağustos 2025'te Yenidoğan Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan sanık ve müşteki arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktığını belirtti.



Kavgada M.O'nun, Y.A'yı sırt ve göğüs kısmından bıçakla ağır yaraladığını anlatan savcı, çevredekilerin araya girmesiyle sanığın eylemine ara verdiğini ve devamında motosikletle olay yerinden kaçtığını ifade etti.



Savcı, M.O'nun üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.



Sanık M.O. savunmasında, olay günü uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, "O gün neler yaşandığını tam hatırlamıyorum. Fırında hesap meselesi yüzünden kavga çıktığını anımsıyorum. İlk önce Y.A. bana yumruk attı. Olayda kendimi korumaya çalıştım. Müştekinin nasıl yaralandığını bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.



Müşteki Y.A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi.



Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

