Adana'da parmakta sıkışan yüzüğü hastaneye çağrılan itfaiye çıkardı

Adana'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince hastanede çıkarıldı. Merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, parmağını sıkan yüzüğü çıkaramayınca Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Sağlık ekibinin çabasına rağmen yüzük çıkarılamayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi. Hastaneye giden itfaiye ekibi, parmak ile yüzük arasına koruyucu aparat yerleştirerek kesici alet yardımıyla yüzüğü çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.