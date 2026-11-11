Adana'da bir kişiyi bıçaklayıp kendisini eve kilitleyen zanlı ikna edilerek gözaltına alındı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede Dilyan Ö. (25) ile Burak Y. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayıp kendisini eve kilitleyen şüpheli ikna edilerek yakalandı.

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