Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı

        Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı

        Adana merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı

        Adana merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı ve kamuoyunda "Aksoylar (Şirinler)" olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Adana merkezli 4 ilde 89 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 45 şüpheli yakalandı, örgütsel ve farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenen 16 kişiye de gözaltı işlemi uygulandı. Adreslerde ruhsatsız 15 tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda polis yeleği, fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

        REKLAM

        İkisi yurt dışında olduğu belirlenen firari 28 zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

        Suç örgütünün Adana başta olmak üzere çeşitli bölgelerde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı tehdit" ve "iş yeri kurşunlama" gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' suç örgütüne operasyon: 61 gözaltı Operasy...
        Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' suç örgütüne operasyon: 61 gözaltı Operasy...
        Serebral palsili Aykut, engelleri fırçasıyla aşıyor Serebral palsi hastası...
        Serebral palsili Aykut, engelleri fırçasıyla aşıyor Serebral palsi hastası...
        AOSB'de kadın sanayicilere ekonomi ve finans eğitimi
        AOSB'de kadın sanayicilere ekonomi ve finans eğitimi
        Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinliği, sergi ve atölyeler düzenle...
        Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinliği, sergi ve atölyeler düzenle...
        Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 38 tutuklama 12 milyar T...
        Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 38 tutuklama 12 milyar T...
        Fildişi Sahili'nde kaçırılan iş adamından 5 aydır haber alınamıyor İş adamı...
        Fildişi Sahili'nde kaçırılan iş adamından 5 aydır haber alınamıyor İş adamı...