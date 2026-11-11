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        Serebral palsili Aykut, engelleri fırçasıyla aşıyor Serebral palsi hastası Aykut: "Hastalığım resim yapmama engel değil"

        Adana'da doğuştan serebral palsi hastası olan Aykut Hayta, 8 yıldır sürdürdüğü resim çalışmalarıyla kişisel ve karma sergilere katılırken resim öğretmeni olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Serebral palsili Aykut, engelleri fırçasıyla aşıyor Serebral palsi hastası Aykut: "Hastalığım resim yapmama engel değil"

        Adana'da doğuştan serebral palsi hastası olan Aykut Hayta, 8 yıldır sürdürdüğü resim çalışmalarıyla kişisel ve karma sergilere katılırken resim öğretmeni olmayı hedefliyor.

        Adana'da yaşayan doğuştan serebral palsi hastası Aykut Hayta (32), 8 yıl önce resim eğitimi almaya başladı. Resim çizerek hem yeteneğini geliştiren hem de kendisini sanat yoluyla ifade eden Hayta, bugüne kadar çizdiği eserlerle hem kişisel hem de karma sergilere katıldı. Resim öğretmeni Zeynep Doğan'dan aldığı eğitimle birlikte kendisini geliştiren ve açık öğretim lisesi son sınıf öğrencisi olan Hayta, üniversite eğitiminden sonra resim öğretmeni olmak istiyor.

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        "Aykut ile yaklaşık 8 senedir resim çalışması yapıyoruz"

        Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan resim öğretmeni Zeynep Doğan, öğrencisinin hastalığının doğuştan geldiğini söyleyerek, "Normalde Adana'nın bir köyünde yaşıyorlardı fakat hem tedavisi hem de eğitimi için ailesiyle birlikte merkeze taşındı. Merkeze geldikten sonra rehabilitasyon için okulumuza geldi. 8 senedir bizimle. Benimle resim dersine katılıyor. Aynı zamanda diğer öğretmenleriyle akademik derslere katılıyor. Aykut ile yaklaşık 8 senedir resim çalışması yapıyoruz. Kendisinin bir hayali var. Bu hayal için kendi kendine okuma yazma öğrendi. Liseyi açıktan bitirerek üniversite okumak istiyor. Sonrasında benim gibi resim öğretmeni olmak istiyor. Bu hedef için yıllardır çalışmalar yapıyoruz" dedi.

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        "Beyin felci olduğu halde resim yapabilmesi inanılmaz bir durum"

        Doğan, Hayta'nın resimlerinin çok beğenildiğini ifade ederek, "Birlikte onlarca karma ve kişisel sergilere katıldık. Aykut ile genel olarak yağlı boya çalışmaları yapıyoruz. Kendisi daha çok doğa resimleri yapmayı seviyor. Bunun dışında figüratif çalışmaları da var. Resimleri sergiye çıkarıyoruz. Aykut, bu resimler sergilendikten sonra fotoğrafları bazen katılımcılara hediye ediyor. 8 sene önce Aykut ile resim çizmeye 'Cin Ali' ile başladık. İlk tablolar ile şimdiki tablolar arasında çok büyük bir sanatsal farklılık var. Beyin felci olduğu halde resim yapabilmesi inanılmaz bir durum. Kendisi sol elini kullanabiliyor ve engel durumundan dolayı bazen kasılmaları oluyor. Ona rağmen çizgileri çok düzgün çiziyor ve kendisini geliştiriyor" şeklinde konuştu.

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        "Serebral palsi hastalığı resim yapmama engel değil"

        Resim yapmayı çok sevdiğini dile getiren Aykut Hayta ise, "8 yıldır Zeynep hocamla birlikte çalışıyoruz. Zeynep hocayla çalışmalar yapıyoruz. Serebral palsi hastalığı resim yapmama engel değil. İlerde resim öğretmeni olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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