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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri 5 milyon liralık ortaklık cinayetle bitti: Ortağını 20 yerinden bıçakladı Ortağını bıçakladıktan sonra polise teslim olan şüpheli: "Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım"

        5 milyon liralık ortaklık cinayetle bitti: Ortağını 20 yerinden bıçakladı Ortağını bıçakladıktan sonra polise teslim olan şüpheli: "Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım"

        Adana'da yaklaşık 5 milyon liralık çatı işi nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan iki ortağın tartışması cinayetle sonuçlandı. Para meselesini konuşmak için evine çağırdığı ortağını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, olayın ardından polise giderek teslim oldu. İfadesinde, "Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım" diyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        5 milyon liralık ortaklık cinayetle bitti: Ortağını 20 yerinden bıçakladı Ortağını bıçakladıktan sonra polise teslim olan şüpheli: "Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım"

        Adana'da yaklaşık 5 milyon liralık çatı işi nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan iki ortağın tartışması cinayetle sonuçlandı. Para meselesini konuşmak için evine çağırdığı ortağını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, olayın ardından polise giderek teslim oldu. İfadesinde, "Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım" diyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, 1 Kasım'da gece saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah G. (34), Erdal Sağır (45) ile ortak çatı işine girmeye karar verdi. Abdullah G., ortaklık için Erdal Sağır'a yaklaşık 5 milyon TL para verdi. Bir süre sonra Abdullah G., verdiği parayla ilgili dönüş olmayınca tartışma yaşanmaya başladı. Erdal Sağır, para konularını görüşmek için Abdullah G.'yi evine çağırdı. Çıkan kavgada Abdullah G., Erdal Sağır'ı 20 yerinden bıçakladı.

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        Ardından Abdullah G., polis merkezine gidip 'Ortağımı bıçakladım' diyerek teslim oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gitti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde Erdal Sağır'ın öldüğü tespit edildi.

        Cinayet ekiplerince gözaltına alınan Abdullah G., emniyete götürüldü. Cinayet dedektiflerinin sorgusunda Abdullah G., "Ortak iş yapmak için para verdim. Paranın dönüşü olmayınca aramızda kavga çıktı. Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım" dediği iddia edildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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