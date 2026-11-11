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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Fildişi Sahili'nde kaçırılan iş adamından 5 aydır haber alınamıyor İş adamının annesi gözyaşları içinde yardım isteyerek, "5 aydır sesini duyamıyoruz, kendisini göremiyoruz. Ne olur oğlumu bulun" dedi

        Fildişi Sahili'nde kaçırılan iş adamından 5 aydır haber alınamıyor İş adamının annesi gözyaşları içinde yardım isteyerek, "5 aydır sesini duyamıyoruz, kendisini göremiyoruz. Ne olur oğlumu bulun" dedi

        Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren 52 yaşındaki iş adamı Süleyman Kaplan'dan 19 Haziran 2026 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Oğlundan aylardır haber alamayan anne Şaziye Üstünler ise gözyaşları içerisinde yetkililere seslenerek, "Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Fildişi Sahili'nde kaçırılan iş adamından 5 aydır haber alınamıyor İş adamının annesi gözyaşları içinde yardım isteyerek, "5 aydır sesini duyamıyoruz, kendisini göremiyoruz. Ne olur oğlumu bulun" dedi

        Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren 52 yaşındaki iş adamı Süleyman Kaplan'dan 19 Haziran 2026 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Oğlundan aylardır haber alamayan anne Şaziye Üstünler ise gözyaşları içerisinde yetkililere seslenerek, "Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum" dedi.

        Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemeleri ticareti yapan evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan (52), iş amacıyla 5 Mayıs 2026 tarihinde Fildişi Sahili'ne gitti. Kaplan en son kardeşi Danyal Kaplan ile 19 Haziran'da görüştü. Bu görüşmede Kaplan kardeşine, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini, gönderdiği inşaat malzemeleri ve aracıyla ilgili sorun yaşadığını anlattı. Bu görüşmenin ardından Süleyman Kaplan'dan bir daha haber alınamadı.

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        Anne Üstünler gözyaşları içerisinde yardım istedi

        Oğlundan aylardır haber alamayan 73 yaşındaki anne Şaziye Üstünler ise yaşadığı acıyı gözyaşları içerisinde anlattı. Oğlunun sesini duymak ve kendisine kavuşmak istediğini belirten anne Üstünler, şu ifadeleri kullandı:

        "Fildişi Sahili'nde kaçırıldı. 5 aya girdik. Sesini duymuyoruz, kendini görmüyoruz. Bir anayım, herkes anadır, herkes babadır. Ben oğlumun sesini 6 aydır duyamıyorum. Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum. Hiç görüşemedik, sesini duymadık. Fildişi Sahili'nde kaçırıldı, gasp edildi benim oğlum. Sesini duyamıyoruz. En son 14 Haziran'da ben görüştüm. 14 Haziran'dan sonra ne sesini duyduk ne kendini görebildik. 5 ay neler yaşıyoruz, görüyorsunuz. Ağlamaktan, sızlamaktan bittik."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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