Adana'da bir kişiyi bıçakla öldürüp polise teslim olan zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı.
Abdullah G. (34), İl Emniyet Müdürlüğüne giderek çatı imalatı sektöründe ortak iş yeri kurmak amacıyla yaklaşık 5 milyon lira verdiğini öne sürdüğü Erdal Sağır (45) ile kendisini oyaladığı gerekçesiyle konuşmak için 1 Kasım'da Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve çıkan tartışma sırasında bu kişiyi bıçakladığını anlattı.
Bunun üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Sağır'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücudunda çok sayıda kesici alet yarası bulunan Sağır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cinayet zanlısı Abdullah G, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alınan cinayet zanlısı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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