Kozan'da belediye tesislerinden yararlanan öğrenciler, üniversitede de desteklenecek

Adana'nın Kozan ilçesinde, Nihat Atlı Eğitim Tesisleri'nde eğitim gören öğrencilerin üniversite hayatlarında da desteklenmesi amacıyla kurulan Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği'nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Kozan Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda Kozan Belediyesi bünyesinde bulunan Nihat Atlı Eğitim Tesisleri'nde yürütülen eğitim faaliyetleri anlatıldı. Kum sanatçısı Tarkan Köylü'nün gösterisi ile programın açılışı gerçekleştirildi.

Eğitim tesislerinde aldığı eğitimle Türkiye genelinde ilk 4 bine girerek Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Kaan Özen, programda yaptığı konuşmada kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'ya teşekkür etti. Özen, elde ettiği başarıda eğitim tesislerinin ve kendilerine verilen desteğin önemli payı olduğunu belirterek, "Kozan kendi evladına sahip çıkar" sözleriyle büyük alkış aldı.

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Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği'nin üniversitede okuyan öğrencilere eğitim hayatı boyunca destek olmayı hedefleyerek kurduklarını kaydederek, "Nihat Atlı Eğitim Tesislerinde gençlerin yalnızca üniversite sınavına hazırlanırken değil, üniversite hayatlarında da desteklenmesini hedefliyoruz. Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği aracılığıyla öğrencilere burs desteği sağlayarak onları yalnız bırakmayacağız" dedi.

Derneğin finansmanının belediye ve belediye iştirakleri aracılığıyla sağlanacağını belirten Atlı, Kozanlı hayırseverlerin de projeye destek verdiğini söyledi.

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Gençlerin eğitim, sanat ve spor alanındaki çalışmalarında yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Atlı, ilçenin eğitim alanındaki imkânlarını daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.