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        Lösemiyi yenen 10 yaşındaki Yaren'in hayali veteriner olmak

        YAKUP SAĞLAM - Adana Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından lösemiyi yenen 10 yaşındaki Yaren Su Gürsal, hayvan sevgisini gelecekte veteriner hekim olarak mesleğe dönüştürmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Lösemiyi yenen 10 yaşındaki Yaren'in hayali veteriner olmak

        YAKUP SAĞLAM - Adana Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından lösemiyi yenen 10 yaşındaki Yaren Su Gürsal, hayvan sevgisini gelecekte veteriner hekim olarak mesleğe dönüştürmeyi hedefliyor.

        Mersin'in Silifke ilçesindeki Mustafa Özcan İlkokulu öğrencisi Gürsal, 2022'de bacak ağrısı ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle ailesi tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Doktorlar tarafından yapılan tetkiler sonucunda kanser türlerinden biri olan akut lenfoblastik lösemi teşhisi konulan Gürsal'ın tedavisine başlandı.

        Gürsal, 3 yıl süren ilaç tedavisi ve kemoterapi sonrasında geçen yıl hastalığı atlatmayı başardı.

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        Sağlığına kavuşmasıyla bu yıl okuluna dönen 4. sınıf öğrencisi Gürsal, hayvanlara duyduğu sevgi dolayısıyla gelecekte veteriner olmayı istiyor.

        - "Çok mutluyum, okulumda çok güzel bir hayatım var"

        Yaren Su Gürsal, AA muhabirine, tedavi sürecinin zor geçtiğini söyledi.

        Artık yüzünün güldüğünü dile getiren Gürsal, "Çok mutluyum. Okulumda çok güzel hayatım var, arkadaşlarımı çok seviyorum. Veteriner olup hayvanlara bakmak istiyorum. Eskiden arkadaşlarımla oyun oynayamıyordum şimdi hastalığım geçti, onlarla oynayabiliyorum." dedi.

        Gürsal, tedavi sürecinde ailesinin yanı sıra doktor ve hemşirelerin desteğini de her zaman yanında hissettiğini belirtti.

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        Yaren'in üvey babası Burak Zayıf da zor günleri geride bıraktıklarını ifade ederek, "Aslında korkulacak bir şey olmadığını ve tedavinin mümkün olduğunu öğrendik. Çok şükür iyileşti. Şu an sağlık problemi yok. Okuluna gidiyor, arkadaşlarıyla oynuyor. Normal hayatına geri döndü." diye konuştu.

        - "Sağlık durumu gayet iyi"

        Adana Şehir Hastanesi Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ganiye Begül Yağcı ise löseminin çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olduğunu dile getirdi.

        Gürsal'ın yoğun tedavi gördüğünü vurgulayan Yağcı, şöyle konuştu:

        "Lösemi tedavisi uzun bir süreç. Yaklaşık 3 yıllık sürecin sonunda tedavisini başarıyla tamamladık. Hastamız şu an 10 yaşında ve ilkokul 4. sınıfa gidiyor. Dersleri oldukça iyi. Büyüyünce veteriner olmayı düşünüyor ve hayvanları çok seviyor. Sağlık durumu da gayet iyi."

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        Yağcı, löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, erken teşhis ve ilaç tedavisinin önem taşıdığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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