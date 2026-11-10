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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Fırtınaya karşı sundurmayı tutmaya çalıştılar, kendilerini havada buldular Sitede güvenlik görevlisinin ve başkanın rüzgarın etkisiyle havalanmaları saniye saniye görüntülendi

        Fırtınaya karşı sundurmayı tutmaya çalıştılar, kendilerini havada buldular Sitede güvenlik görevlisinin ve başkanın rüzgarın etkisiyle havalanmaları saniye saniye görüntülendi

        Adana'da pazar günü etkili olan ve saatteki hızı yer yer 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar, galericiler sitesinde hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle araçların bulunduğu alandaki sundurmalar yerinden sökülerek havalandı. Olayda 2 otomobil hafif zarar görürken, sundurmaların uçmasını engellemeye çalışan güvenlik görevlisi Hasan Özyürek hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Fırtınaya karşı sundurmayı tutmaya çalıştılar, kendilerini havada buldular Sitede güvenlik görevlisinin ve başkanın rüzgarın etkisiyle havalanmaları saniye saniye görüntülendi

        Adana'da pazar günü etkili olan ve saatteki hızı yer yer 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar, galericiler sitesinde hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle araçların bulunduğu alandaki sundurmalar yerinden sökülerek havalandı. Olayda 2 otomobil hafif zarar görürken, sundurmaların uçmasını engellemeye çalışan güvenlik görevlisi Hasan Özyürek hafif yaralandı.

        Olay, Seyhan ilçesinde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. Pazar günü etkisini artıran ve yer yer hızı saatte 80 kilometreye çıkan kuvvetli rüzgar, araçların üzerini örten sundurmaları yerinden söktü. Sundurmaların uçmasını engellemek isteyen güvenlik görevlisi Hasan Özyürek ile site başkanı Eyyup Kaydak, iplerinden tutarak müdahale etmeye çalıştı. Ancak rüzgarın şiddetiyle sundurmalarla birlikte havalanma tehlikesi geçiren ikili zor anlar yaşadı.

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        Güvenlik görevlisi yere düşerek yaralandı

        Şiddetli rüzgara daha fazla dayanamayan güvenlik görevlisi Hasan Özyürek, dengesini kaybederek yere düştü. Kolundan hafif yaralanan Özyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçan sundurmalar nedeniyle 2 otomobilde de hafif çaplı hasar meydana geldi.

        O anları kamerada

        Yaşananlar ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Özyürek ve Kaydak'ın uçmak üzere olan sundurmaları tutmaya çalıştığı, rüzgarın etkisiyle sundurmaların havalandığı ve güvenlik görevlisinin yere düştüğü anlar yer aldı.

        Eyüp Kaydak, o onları şöyle anlattı:

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        "Olayın başlamasıyla güvenlik görevlisiyle beraber müdahale etmeye çalıştık. Sundurmanın yerinden koptuğunu ve aşağı yukarı kalkıp inerken bir araca zarar verdiğini gördüm. Firmalara hemen bilgi verdim, araçlarını çektiler ama geç kalan bir firmanın aracı zarar gördü. Biz elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştık ama bir aracın zarar görmesini engelleyemedik. Esnafın malına daha fazla zarar gelmesin diye tutmaya çalıştım ama doğanın gücüyle bir noktaya kadar mücadele edebiliyorsun"

        Hasan Özyürek ise "Sundurma kopunca ben de demir ayağı iple bağlamak istedim. Rüzgar vurunca sundurma havaya kalktı, ben de beraber havaya uçtum. Düşünce kolumda bir yaralanma oldu. O an korkmadım ama çok ani oldu" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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