Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Komşusunun çocuklarını motosiklet hırsızlığına yönlendirdi, kendisi gözcülük yaptı

        Komşusunun çocuklarını motosiklet hırsızlığına yönlendirdi, kendisi gözcülük yaptı

        Adana'da apartman girişindeki motosikletin kilidini kırıp düz kontak yaparak çalan 2 şüpheli ile olay sırasında gözcülük yapan 2 kişi, polis ekiplerinin 350 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı. Yapılan incelemede, 19 yaşındaki şüphelinin komşusunun çocukları olan 2 kişiyi motosikleti çalmaları için yönlendirdiği ortaya çıktı. Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Komşusunun çocuklarını motosiklet hırsızlığına yönlendirdi, kendisi gözcülük yaptı

        Adana'da apartman girişindeki motosikletin kilidini kırıp düz kontak yaparak çalan 2 şüpheli ile olay sırasında gözcülük yapan 2 kişi, polis ekiplerinin 350 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı. Yapılan incelemede, 19 yaşındaki şüphelinin komşusunun çocukları olan 2 kişiyi motosikleti çalmaları için yönlendirdiği ortaya çıktı. Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Olay, 26 Ekim günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli bir apartmanın girişinde bulunan motosikletin kilidini kırdı. Daha sonra düz kontak yöntemiyle motosikleti çalıştıran şüpheliler, aracı alarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        REKLAM

        Sabah işe gitmek için evinden çıkan Y.S., motosikletinin çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Amirliği ekipleri sevk edildi.

        "350 saatlik kamera görüntüsü incelendi"

        Yaklaşık 350 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, motosikleti çalan kişilerin R.B. (16) ve D.K. (15) olduğunu tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren polis, F.G.'nin (19), komşusunun çocukları olan R.B. ve D.K.'yı motosikleti çalmaları için yönlendirdiğini belirledi.

        "Hırsızlık sırasında gözcülük yapmışlar"

        Ekipler, F.G. ile yanında bulunan R.K.'ın (15) ise hırsızlık sırasında apartmanın çevresinde gözcülük yaptığını tespit etti.

        REKLAM

        Tespitlerin ardından F.G., R.B., D.K. ve R.K.'a yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki sorgusunda F.G.'nin, "Motosikleti çaldıklarını gördüm ancak sonrasında nereye gittiklerini bilmiyorum. Benim olayla bir ilgim yok. Şüphelileri tanımıyorum" dediği öne sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı

        Benzer Haberler

        Adana'da kış yüzünü gösterdi Toroslar beyaza büründü, sıcaklık 6 dereceye d...
        Adana'da kış yüzünü gösterdi Toroslar beyaza büründü, sıcaklık 6 dereceye d...
        Atatürk'ün ölümünün 88. ylıdönümünde Adana'da de anıldı
        Atatürk'ün ölümünün 88. ylıdönümünde Adana'da de anıldı
        Kozan'da Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği tanıtıldı
        Kozan'da Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği tanıtıldı
        Kozan'da denetimlerde 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
        Kozan'da denetimlerde 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
        Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        Adana Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel kıyafet defilesi ve nakış atölye...
        Adana Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel kıyafet defilesi ve nakış atölye...