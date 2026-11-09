Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
Şarkıcı Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Giriş: 09.11.2026 - 22:47 Güncelleme:
Şarkıcı Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin üçüncü gününde şarkıcı Sefo, Merkez Park'ta sahne aldı.
Sefo, konserde rap ve pop türündeki şarkılarını seslendirdi.
Konser sırasında müzikseverler, Sefo'nun söylediği şarkılara eşlik etti.
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