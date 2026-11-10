Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da kış yüzünü gösterdi Toroslar beyaza büründü, sıcaklık 6 dereceye düştü

        Adana'da kış yüzünü gösterdi Toroslar beyaza büründü, sıcaklık 6 dereceye düştü

        Yaz aylarında sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı Adana'da, Toros Dağları'na yağan karın ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Gündüz 1820 derece ölçülen sıcaklık, gece saatlerinde 6 dereceye kadar geriledi. Beyaza bürünen Toros Dağları ile Seyhan Baraj Gölü'nün oluşturduğu eşsiz manzara ise vatandaşların ilgisini çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Adana'da kış yüzünü gösterdi Toroslar beyaza büründü, sıcaklık 6 dereceye düştü

        Yaz aylarında sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı Adana'da, Toros Dağları'na yağan karın ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Gündüz 1820 derece ölçülen sıcaklık, gece saatlerinde 6 dereceye kadar geriledi. Beyaza bürünen Toros Dağları ile Seyhan Baraj Gölü'nün oluşturduğu eşsiz manzara ise vatandaşların ilgisini çekti.

        Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini çevreleyen sıradağları beyaza bürüdü. Dağlara yağan karın ardından oluşan soğuk hava şehir merkezinde de hissedildi. Yaz aylarında 50 dereceyi bulan sıcaklık bir süre önce 30 derece civarında seyrederken dağlara kar yağmasıyla birlikte gündüz 1820, gece ise 6 dereceye kadar düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle Adanalılar aylar sonra serin havayla karşılaştı.

        REKLAM

        Öte yandan, beyaza bürünen Toros Dağları ile Seyhan Baraj Gölü'nün oluşturduğu manzara görenleri hayran bıraktı. Eşsiz manzarayı izlemek isteyen vatandaşlar göl kenarına giderek bu anların tadını çıkardı.

        Yaz boyunca aşırı sıcaklardan bunalan Adanalılar, bir yandan serinleyen havanın keyfini sürerken diğer yandan Toros Dağları ile Seyhan Baraj Gölü'nün oluşturduğu manzarayı izledi.

        Göl kenarında manzarayı izleyen Muhittin Yıldırım, "Dün dağlara kar yağdı ama bugün güzel bir hava var. Mis gibi, gel de oturma burada şimdi. Bundan sonra akşamları ve sabahları soğuk olur. Adana'da gün doğarsa yaz, bulut olursa kış olur. Dağlardaki karın soğuğu Çukurova'ya vuruyor" dedi.

        REKLAM

        Enes Çolak ise, "Toros Dağları'na kar yağınca Adana serinledi. Şimdiye kadar çok sıcaktı. Durduğumuz yerde terliyorduk. Ama şimdi dağlara kar yağınca Adana buz gibi oldu" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Trump: "Hegseth'in azledilmek yerine övülmesi gerekiyor"
        Trump: "Hegseth'in azledilmek yerine övülmesi gerekiyor"
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün ölümünün 88. ylıdönümünde Adana'da de anıldı
        Atatürk'ün ölümünün 88. ylıdönümünde Adana'da de anıldı
        Kozan'da Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği tanıtıldı
        Kozan'da Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği tanıtıldı
        Kozan'da denetimlerde 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
        Kozan'da denetimlerde 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
        Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        Adana Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel kıyafet defilesi ve nakış atölye...
        Adana Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel kıyafet defilesi ve nakış atölye...
        Kozan'da depremi hissedenler böyle kaçıştı
        Kozan'da depremi hissedenler böyle kaçıştı