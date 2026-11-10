Kozan'da denetimlerde 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Trafik denetimlerinde modifiyeli 4 araç hakkında işlem yapılırken, 107 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı. 44 araç ve 16 motosiklet trafikten men edildi. Vatandaşların huzurunu bozan saygısız araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoza yönelik denetimlerde ise 31 araca toplam 306 bin 628 TL ceza kesildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım 2026 tarihleri arasında ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 45 noktada gerçekleştirilen şok uygulamalara 470 emniyet personeli ile denetimler yapıldı.

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