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        Kozan'da Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği tanıtıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kurulan Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Kozan'da Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği tanıtıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kurulan Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        İlçe belediyesi öncülüğünde üniversiteyi kazanan gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği, Kozan Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıyla tanıtıldı.

        Toplantıda konuşan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, sosyal belediyecilik anlayışıyla gençlere büyük önem verdiklerini ifade etti.

        Belediye bütçesinden gençlere önemli pay ayırdıklarını belirten Atlı, üniversiteyi kazanan gençleri yalnızca sınava hazırlık sürecinde değil, üniversite hayatlarında da desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

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