Kozan'da Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği tanıtıldı

Belediye bütçesinden gençlere önemli pay ayırdıklarını belirten Atlı, üniversiteyi kazanan gençleri yalnızca sınava hazırlık sürecinde değil, üniversite hayatlarında da desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

İlçe belediyesi öncülüğünde üniversiteyi kazanan gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan Anavarza Kültür ve Eğitim Derneği, Kozan Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıyla tanıtıldı.

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