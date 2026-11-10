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        Adana'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Çukurova ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Adana'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Çukurova ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Mahfesığmaz Mahallesi'nde 26 Ekim'de Y.S'nin apartman girişine bıraktığı motosiklet, kilidi kırılarak çalındı.

        Y.S'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının yaklaşık 300 saatlik kaydını inceleyip 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Polis ekipleri, motosikleti çaldıkları öne sürülen D.K. (15) ve R.B. (16) ile olay sırasında gözcülük yaptıkları iddia edilen F.G. (19) ve R.K'yi (15) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        Motosikletin çalınma anı apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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