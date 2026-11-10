Adana'da muhtarlık binası yandı

Adana'da mahalle muhtarının hem muhtarlık hem de fotoğrafçı olarak kullandığı iş yerinde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede söndürülürken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde mahalle muhtarı Bilal Özdemir'e ait fotoğrafçı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangında iş yerinde bulunan bazı eşyalar yanarken, fotoğraf makineleri ve kameralar zarar görmeden itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı.

REKLAM

Bilal Özdemir'in iş yerini aynı zamanda muhtarlık binası olarak kullandığı öğrenilirken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni için araştırma başlatıldı.