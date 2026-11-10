Adana'da hava sıcaklığı eksi derecelere düştü
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı 7,1 derece olarak ölçüldü.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı 7,1 derece olarak ölçüldü.
Toros Dağları'na kar yağmasıyla birlikte Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı düşmeye başladı. Kentin kuzey ilçelerinden olan Tufanbeyli, Feke, Pozantı, Aladağ ve Kozan'da sıcaklıklar eksi derecelere düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı 7,1 derece olarak ölçülürken Pozantı ilçesinde sıcaklık 3, Aladağ'da 2, Saimbeyli'de 0,8, Kozan'da 0,6 ve Feke'de 0,4 derece olarak ölçüldü.
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