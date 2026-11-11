Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 38 zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 38'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

Şüphelilere ait mal varlıklarının değerinin yaklaşık 658 milyon lira olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu kişilere ait 493 banka hesabına, 39 kripto varlık hesabına, 12 ödeme kuruluşu hesabına, 17 araca, 11 konuta ve 8 arsaya el koydu.

Ekipler, gözaltına alınan şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 12 milyar lira tutarında şüpheli işlem hacmi tespit etti.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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