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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 38 tutuklama 12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edilirken operasyonda 658 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

        Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 38 tutuklama 12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edilirken operasyonda 658 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

        Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 38 şüpheli tutuklanırken hesaplarında 12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 38 tutuklama 12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edilirken operasyonda 658 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

        Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 38 şüpheli tutuklanırken hesaplarında 12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 48 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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        12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait banka ve finans hesapları incelendi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

        Öte yandan, soruşturma kapsamında 493 banka hesabı, 39 kripto varlık hesabı ve 12 ödeme kuruluşu hesabı ile 17 araç, 11 konut ve 8 arsaya el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 658 milyon TL olduğu belirlendi.

        48 şüpheliden 38'i tutuklandı

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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