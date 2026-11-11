Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinliği, sergi ve atölyeler düzenlendi

Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergiler, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Öte yandan, kentin üretim kültürünü yansıtan ve sanatın farklı disiplinlerinden örnekler sunan sergiler de ziyaretçilerle buluşturuldu.

Küratörlüğünü Vedat Şeker, Cihangir Eker ve Fatih Altunbaş'ın üstlendiği sergide, su kaynaklarının korunması ve su krizine yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan görsellere yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinliği, sergi ve atölyeler gerçekleştirildi.

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