Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinliği, sergi ve atölyeler düzenlendi

        Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinliği, sergi ve atölyeler düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinliği, sergi ve atölyeler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinliği, sergi ve atölyeler düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinliği, sergi ve atölyeler gerçekleştirildi.

        Festival kapsamında Adana Müze Kompleksi Popüler Kültür Müzesi'nde su krizine dikkati çekmeyi amaçlayan "Blue 404: Blue Not Found" sergisi açıldı.

        Küratörlüğünü Vedat Şeker, Cihangir Eker ve Fatih Altunbaş'ın üstlendiği sergide, su kaynaklarının korunması ve su krizine yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan görsellere yer verildi.

        Öte yandan, kentin üretim kültürünü yansıtan ve sanatın farklı disiplinlerinden örnekler sunan sergiler de ziyaretçilerle buluşturuldu.

        REKLAM

        Festival kapsamında düzenlenen dokuma atölyesinde katılımcılar, geleneksel dokuma sanatını yakından tanıma fırsatı buldu.

        Çocuklar da merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta kurulan "Çocuk Köyü"nde çeşitli etkinliklere katıldı.

        Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergiler, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        AOSB'de kadın sanayicilere ekonomi ve finans eğitimi
        AOSB'de kadın sanayicilere ekonomi ve finans eğitimi
        Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 38 tutuklama 12 milyar T...
        Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 38 tutuklama 12 milyar T...
        Fildişi Sahili'nde kaçırılan iş adamından 5 aydır haber alınamıyor İş adamı...
        Fildişi Sahili'nde kaçırılan iş adamından 5 aydır haber alınamıyor İş adamı...
        Adana, Türkiye'nin yeni sanayi ve lojistik üssü olmaya hazırlanıyor Adana'y...
        Adana, Türkiye'nin yeni sanayi ve lojistik üssü olmaya hazırlanıyor Adana'y...
        5 milyon liralık ortaklık cinayetle bitti: Ortağını 20 yerinden bıçakladı O...
        5 milyon liralık ortaklık cinayetle bitti: Ortağını 20 yerinden bıçakladı O...
        Adana'da bir kişiyi bıçakla öldürüp polise teslim olan zanlı tutuklandı
        Adana'da bir kişiyi bıçakla öldürüp polise teslim olan zanlı tutuklandı