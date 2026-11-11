AOSB'de kadın sanayicilere ekonomi ve finans eğitimi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu tarafından dört modüllü "Ekonomi ve Finansal Checkup Eğitimi" programının ilk modülü gerçekleştirildi.

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Mentorluk ve Gelişim Komitesi katkılarıyla hazırlanan programın "Küresel Ekonomiyi Okumak" başlıklı ilk eğitimi, Hakan Çalışkantürk’ün sunumuyla düzenlendi. Eğitimde, kadın sanayicilerin ekonomik gelişmeleri doğru analiz edebilmeleri, finansal verileri değerlendirebilmeleri ve işletmelerinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak stratejiler geliştirebilmeleri hedeflendi.

"Üyelerimizin bilgi birikimini güçlendirmeyi önemsiyoruz"

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AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Elif Tosmur, kadın sanayicilerin yalnızca üretim ve yönetim alanlarında değil, finansal karar alma süreçlerinde de güçlü bir donanıma sahip olmaları gerektiğini söyleyerek, "Günümüzde ekonomik gelişmeleri doğru okuyabilmek, finansal verileri analiz edebilmek ve geleceğe yönelik sağlıklı stratejiler geliştirebilmek işletmeler açısından büyük önem taşıyor. Sanayicilerimizin değişen ekonomik şartlara hazırlıklı olması, finansal riskleri doğru değerlendirmesi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak kararlar alabilmesi için bilgi ve yetkinliklerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Biz de Kadın Sanayiciler Platformu olarak üyelerimizin bu alanlardaki bilgi birikimini güçlendirmeyi önemsiyoruz. Mentorluk ve Gelişim Komitemizin katkılarıyla hazırladığımız bu eğitim programıyla kadın sanayicilerimizin finansal bakış açılarını geliştirmeyi ve işletmelerinin mali yapılarını daha etkin yönetmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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Dört modülde kapsamlı finans eğitimi

Dört modülden oluşan program kapsamında Türkiye ekonomisi, finansal tablolar ve rasyolar, nakit akışı ile stratejik finans yönetimi konuları ele alınacak. Kasım ayı boyunca devam edecek eğitimlerle katılımcıların ekonomik göstergeleri yorumlama, finansal tabloları değerlendirme, nakit akışını yönetme ve stratejik finans kararları alma konularındaki yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.