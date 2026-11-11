Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp, kendini eve kilitledi

        Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp, kendini eve kilitledi

        ADANA'da Dilvan Ö. (25), evde tartıştığı Burak Y.'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen Dilvan Ö., Özel Harekat polislerinin kapıyı kırarak eve girmesiyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp, kendini eve kilitledi

        ADANA’da Dilvan Ö. (25), evde tartıştığı Burak Y.’yi boğazından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen Dilvan Ö., Özel Harekat polislerinin kapıyı kırarak eve girmesiyle gözaltına alındı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Şinasi Efendi Caddesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Dilvan Ö., bilinmeyen bir nedenle Burak Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilvan Ö., Burak Y.’yi boğazından bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burak Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        REKLAM

        Polis ekiplerine direnen Dilvan Ö., kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Özel Harekat polisleri, kapıyı kırarak eve girdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Dilvan Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişiyi bıçaklayıp kendisini eve kilitleyen zanlı ikna edilerek...
        Adana'da bir kişiyi bıçaklayıp kendisini eve kilitleyen zanlı ikna edilerek...
        Arkadaşının arkadaşını boğazından bıçakladı, özel harekatın operasyonuyla y...
        Arkadaşının arkadaşını boğazından bıçakladı, özel harekatın operasyonuyla y...
        Adana merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyon: 45 gözaltı
        Adana merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyon: 45 gözaltı
        Adana ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Adana ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı
        Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı
        Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' suç örgütüne operasyon: 61 gözaltı Operasy...
        Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' suç örgütüne operasyon: 61 gözaltı Operasy...