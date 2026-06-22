Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da çaldığı motosikletle gezerken yakalanan zanlı tutuklandı

        Adana'da çaldığı motosikletle gezerken yakalanan zanlı tutuklandı

        Adana'da çaldığı motosikletle gezerken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Adana'da çaldığı motosikletle gezerken yakalanan zanlı tutuklandı

        Adana'da çaldığı motosikletle gezerken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

        A.E'nin merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesine park ettiği motosikleti 25 Mayıs'ta çalındı.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Binanın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen şüpheli M.C'yi (22) merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde çaldığı motosikletle gezerken yakaladı.

        Zanlıyı gözaltına alan ekipler, motosikleti sahibine teslim etti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


        Motosikletin çalınması apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Rota gayrimenkule döndü
        Rota gayrimenkule döndü
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        Baba katili cinayetin gerekçesini açıkladı!
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"

        Benzer Haberler

        Adana'da evin bahçesine giren yılan doğaya bırakıldı
        Adana'da evin bahçesine giren yılan doğaya bırakıldı
        Adana'da klima ünitesine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 1...
        Adana'da klima ünitesine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 1...
        Battaniyenin içinden çıkan para ve cüzdanları teslim etti, yaşlı kadın poşe...
        Battaniyenin içinden çıkan para ve cüzdanları teslim etti, yaşlı kadın poşe...
        Adana'da Techno 293 Yelken Yarışları tamamlandı
        Adana'da Techno 293 Yelken Yarışları tamamlandı
        Adana'da köprüden nehre düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
        Adana'da köprüden nehre düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
        Köprüden göle düşen kadın kurtarıldı
        Köprüden göle düşen kadın kurtarıldı