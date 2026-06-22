Adana'da çaldığı motosikletle gezerken yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da çaldığı motosikletle gezerken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı. A.E'nin merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesine park ettiği motosikleti 25 Mayıs'ta çalındı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen şüpheli M.C'yi (22) merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde çaldığı motosikletle gezerken yakaladı. Zanlıyı gözaltına alan ekipler, motosikleti sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Motosikletin çalınması apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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