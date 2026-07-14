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        Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çeralan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 40 personel sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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