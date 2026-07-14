Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çeralan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 40 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

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