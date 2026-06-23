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        Adana'da devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 08:48 Güncelleme:
        Adana'da devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı.

        Şerifli Mahallesi Derebaşı mevkisinde, H.T. (43) yönetimindeki biçerdöver, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralan H.T. kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

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