Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Adana'da dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Adana'da polis ekiplerince parklarda yapılan "huzur ve güven" uygulamasında dronla vatandaşlara anonslar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Adana'da dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Adana'da polis ekiplerince parklarda yapılan "huzur ve güven" uygulamasında dronla vatandaşlara anonslar yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki parklarda uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamada, parkta piknik yapan vatandaşlara dronla "Değerli vatandaşlarımız, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli ve duyarlı olunuz. Kıymetli eşyalarınızı araçlarınızda bırakmayınız. Araçlarınızın camlarını kapatmayı ve kapıları kilitlemeyi unutmayınız." anonsu yapıldı.

        Ekipler, uygulama kapsamında şüphe üzerine durdurdukları kişilerin üst aramasını yaptı ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı

        Benzer Haberler

        Adana'da depremde 11 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 8 sanığın yargılanmas...
        Adana'da depremde 11 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 8 sanığın yargılanmas...
        Adana'da Techno 293 Yelken Yarışları başladı
        Adana'da Techno 293 Yelken Yarışları başladı
        D vitamini eksikliği çocukların geleceğini etkiliyor
        D vitamini eksikliği çocukların geleceğini etkiliyor
        ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları konser verdi
        ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları konser verdi
        Adana'da bunaltan sıcaklarda dolmuş çilesi: "Klimayı aç diyoruz, kapıları a...
        Adana'da bunaltan sıcaklarda dolmuş çilesi: "Klimayı aç diyoruz, kapıları a...
        Kadın girişimci eski eşyaları tasarımla yeni ürünlere dönüştürüyor
        Kadın girişimci eski eşyaları tasarımla yeni ürünlere dönüştürüyor