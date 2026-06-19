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        Adana'da Techno 293 Yelken Yarışları başladı

        Adana'da 3 gün sürecek Techno 293 Yelken Yarışları start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Adana'da Techno 293 Yelken Yarışları başladı

        Adana'da 3 gün sürecek Techno 293 Yelken Yarışları start aldı.

        Türkiye Yelken Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyonun ilk gün yarışları, Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübünün ev sahipliğinde Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirildi.

        Güneşli hava ve elverişli rüzgar eşliğinde düzenlenen yarışlarda, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde 19 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Yarışlar, 21 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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