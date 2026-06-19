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        ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları konser verdi

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı, öğretim elemanları ortak bir konser projesinde bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:56 Güncelleme:
        ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları konser verdi

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı, öğretim elemanları ortak bir konser projesinde bir araya getirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÇÜ Devlet Konservatuvarı Şenay Kurt Eker Salonu'nda düzenlenen "Sahnede Bu Kez Biz Varız" konserinde, konservatuvarın farklı sanat dallarında görev yapan akademisyen sanatçılar sahne aldı.

        Programda piyano, bariton, keman, viyola, viyolonsel, fagot, trompet ve şan alanlarından eserler seslendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Konservatuvar Müdürü Prof. Ülviyye Akbaş, konservatuvarı için son derece özel ve gurur verici bir gün olduğunu ifade etti.

        Öğretim elemanlarının sahnedeki başarılarının öğrenciler için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini belirten Akbaş, şunları kaydetti:

        "Birbirinden değerli, yetenekli ve özverili öğretim elemanlarına sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Hocalarımız yalnızca eğitimci değil, aynı zamanda sanatını yaşamının merkezinde tutan, aktif olarak üreten, sahneleyen ve sanatını toplumla paylaşmaya devam eden sanatçılardır. Bu yönleriyle öğrencilerimiz için önemli birer rol modeldirler. İnanıyoruz ki onların yetiştirdiği genç sanatçılar da gelecekte ulusal ve uluslararası sahnelerde konservatuvarımızı başarıyla temsil edeceklerdir."

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