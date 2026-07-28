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        Adana'da gerçeğe aykırı belge düzenlediği iddia edilen gelir uzmanı hakkında dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerine ilişkin gerçeğe aykırı belge düzenlediği iddia edilen gelir uzmanı hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Adana'da gerçeğe aykırı belge düzenlediği iddia edilen gelir uzmanı hakkında dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerine ilişkin gerçeğe aykırı belge düzenlediği iddia edilen gelir uzmanı hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Adana Valiliğince yapılan ön inceleme sonucunda soruşturma izni verilen 5 Ocak Vergi Dairesi Müdürlüğünde görevli gelir uzmanı Y.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

        Tutuksuz sanık için "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede Y.S'nin, görevi kapsamındaki bir belgeyi gerçeğe aykırı düzenlediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Y.S'nin 7 Ağustos 2025'te icra ettiği kontrol ve yoklama görevi sırasında mükellef Ş.B'ye ait Gülbahçesi Mahallesi'ndeki iş yerinde sadece dış giyim perakende ticareti yapıldığı halde çok farklı bir adreste kime ait olduğu bilinmeyen iş yerlerinden hırdavat ve inşaat malzemelerinin fotoğrafını çekerek söz konusu işletmede toptan inşaat ve hırdavat malzemesi ticareti yapıyormuş gibi yoklama belgesi düzenleyerek mükellefin yapmadığı faaliyetler için 'NACE kodu' verilmesine neden olduğu, böylece gerçeğe aykırı belge düzenleyerek kusurlu davrandığı tespit edilmiştir."

        İfadesinde hakkındaki suçlamayı reddeden Y.S'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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