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        Adana'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Adana'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet B. (38) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Hafif G. (40) ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 10 Ekim 2025'te Ahmet B'nin, Barbaros Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde bekleyen Hafif G'yi bıçakla ağır yaralayıp olay yerinden kaçtığını belirtti.

        Savcı, alınan rapora göre cezai ehliyeti tam olan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, olay günü alkollü olduğunu öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Müşteki Hafif G'yi ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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