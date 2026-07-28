Adana'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet B. (38) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Hafif G. (40) ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 10 Ekim 2025'te Ahmet B'nin, Barbaros Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde bekleyen Hafif G'yi bıçakla ağır yaralayıp olay yerinden kaçtığını belirtti.



Savcı, alınan rapora göre cezai ehliyeti tam olan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.



Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, olay günü alkollü olduğunu öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Müşteki Hafif G'yi ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.​​​​​​​



