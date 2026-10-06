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        Adana'da göl ve göletlere 665 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde göl ve göletlere 665 bin sazan yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Adana'da göl ve göletlere 665 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde göl ve göletlere 665 bin sazan yavrusu salındı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynaklarındaki balık popülasyonunun artırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında ilçede çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, 665 bin pullu sazan yavrusu, Kozan'daki 7 baraj gölü ve gölet alanına bırakıldı.

        Programa, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Kansu Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ile görevliler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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