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        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 00:00 Güncelleme:
        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        B.A. yönetimindeki 01 DBY 26 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu Mahallesi civarında, Z.E.A. idaresindeki 80 AEL 388 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, Z.E.A, B.E, S.O. ve A.A. yaralandı.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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