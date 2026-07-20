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        Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

        Ali G. (45), Selahattin Eyyubi Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki PVC atölyesinde yakınlarıyla konuştuğu sırada kasklı bir kişi iş yerine gelerek tabancayla ateş açıp başkasının kullandığı motosiklete binerek kaçtı.

        Saldırıda ağır yaralanan Ali G, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, saldırıya karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Bu arada yaklaşık 2 ay önce de Ali G'ye ait iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldığı belirtildi.

        Ali G'nin yaralandığı silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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