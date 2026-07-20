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        Adana'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, sosyal hizmetlerden faydalanan 25 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Adana'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, sosyal hizmetlerden faydalanan 25 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen şölen kapsamında çocuklar ve aileleri, müdürlük önünde toplanarak mehter takımı eşliğinde Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

        Burada edilen duanın ardından çocuklar bindikleri üstü açık otobüsle Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne geçti.

        Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Tunç, programda, hem çocukların hem de ailelerin mutluluklarını paylaşmaktan ve dini vecibelerini yerine getirmekten onur duyduklarını söyledi.

        Programda Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ve beraberindekiler, çocuklara altın ve bisiklet hediye etti.

        Organizasyon kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi, yemek programı yapıldı.

        Etkinliğe kamu kurumlarının müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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