Adana'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kozan-Kadirli kara yolunda plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyonla otomobil çarpıştı.

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