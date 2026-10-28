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        Adana'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Adana'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kozan-Kadirli kara yolunda plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyonla otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan İsmet İ. (62), Mehmet İ. (54), Mustafa Ç. (63) ve Halit T. (61) Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların, nişan töreni için Hatay'dan kente geldikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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