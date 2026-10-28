Adana'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kozan-Kadirli kara yolunda plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyonla otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İsmet İ. (62), Mehmet İ. (54), Mustafa Ç. (63) ve Halit T. (61) Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, nişan töreni için Hatay'dan kente geldikleri öğrenildi.
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