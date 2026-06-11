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        Adana'da kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Adana'da kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Yenidoğan Mahallesi'nde 7 Haziran'da babaları Cevdet P'ye ait iş yerinin kira gelirinin paylaşımı konusunda çıktığı öne sürülen tartışmada kendisini tabancayla yaralayan kardeşi Ercan P'yi (49) bıçakla öldüren Muhammet P'nin (55) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen Muhammet P'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yenidoğan Mahallesi'nde 7 Haziran'da çıkan kavgada Muhammet P, kendisini tabancayla yaralayan kardeşi Ercan P'yi bıçaklayarak öldürmüştü. Yaralı Muhammet P, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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