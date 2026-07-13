Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da komşusunu bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da komşusunu bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Adana'da komşusunu bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, komşusu Orhan Boyan'ı (37) çıkan kavgada bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan F.Y. (42) ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.Y, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve maktulle aralarında öncesine dayalı bir husumetin bulunmadığını belirtti.

        Boyan'ın uyuşturucu kullandığını ileri süren F.Y, savunmasını şöyle sürdürdü:


        "Uyuşturucu satmaması için Orhan Boyan'ı uyarmıştım. Olay günü maktul ve eşi bana saldırdı. Ben sadece kendimi savunmaya çalıştım. Orhan Boyan'ın elindeki bıçağı tutmak istediğimde kendisi bıçağın üzerine düştü. Polis ekiplerine bıçağı ben teslim ettim, olay yerinden de kaçmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Tanık M.S. ise olay günü Orhan Boyan'ın elinde sopa gördüğünü, Boyan'ın eşinin de tarafları ayırmaya çalıştığını gördüğünü anlatarak, "Sanık F.Y, Orhan Boyan'ın kafasını koltuğunun altına almıştı ve ne olduysa o sırada oldu. Orhan Boyan'dan kan akmaya başladı, ben 20 dakika boyunca tişörtümü çıkartarak tampon yaptım. Sanık ise olay yerinden evine doğru gitti, bütün bildiklerim bunlardan ibarettir." beyanında bulundu.

        Maktulün eşi müşteki Dilek Boyan ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ve F.Y'nin cezalandırılmasını istediğini söyledi.

        Cumhuriyet savcısı da görüşünün sorulması üzerine, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve esas hakkında mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına gönderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde 24 Eylül 2024'te F.Y. ile karşı komşusu Orhan Boyan arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçakla yaralanan Boyan, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan F.Y. tutuklanmıştı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
        GÜNCELLEME - Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
        Adana'da drenaj kanalına devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitird...
        Adana'da drenaj kanalına devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitird...
        Adana'da orman yangını (2)
        Adana'da orman yangını (2)
        Adana'da "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı" düzenlendi
        Adana'da "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı" düzenlendi
        Sulama kanalına uçan otomobildeki anne ve oğlu kurtarılamadı (2)- Yeniden
        Sulama kanalına uçan otomobildeki anne ve oğlu kurtarılamadı (2)- Yeniden
        Sulama kanalına devrilen otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti
        Sulama kanalına devrilen otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti