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        Adana'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Adana'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ASF 737 plakalı otomobil, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Fatih Ongun Köprülü Kavşağı'nda bariyere çarptıktan sonra Girne Bulvarı'na düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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