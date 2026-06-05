Adana'da oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sokakta tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı.





Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde 3 Haziran'da tartıştığı oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı (23) tabancayla öldüren emekli polis memuru F. Kayhan'ın (52) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen F. Kayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



- Olay



Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde 3 Haziran'da emekli polis memuru F. Kayhan ile oğlu Ahmet Kaan Kayhan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı.



Tartışmada Ahmet Kaan Kayhan, bıçak ve sopayla saldırmaya çalıştığı babası tarafından tabancayla vurularak olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Baba Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu.



Öte yandan orman işçisi olarak görev yapan Ahmet Kaan Kayhan'ın 8 Ağustos 2025'te Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ve ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu bulunduğu öğrenilmişti.

