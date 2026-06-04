Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde elbise dolabına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezası verildi.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 3 Eylül 2025'te Kocavezir Mahallesi'ndeki evinde elbise dolabının içine poşete sarılmış halde gizlediği 18,06 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.



Sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, R.S'nin cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların tespit edildiğini anlattı.



Savcı, benzer suçlardan sabıkası olan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Sanık R.S. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

