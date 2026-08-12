Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kozan-Adana kara yolu Sanayi Sitesi civarında M.A yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile üzerinde Suriye uyruklu İbrahim Sadduf ve Hamza Elsellum'un bulunduğu motosiklet çarpıştı.

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